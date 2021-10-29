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В Днепре врачи спасают тяжелую роженицу: рак, коронавирус и кесарево (фото)

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Днепр, Пятница 29 октября 2021 17:03
В Днепре врачи спасают тяжелую роженицу: рак, коронавирус и кесарево (фото) Медики Днепра спасают тяжелую роженицу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре в больнице имени Мечникова медики спасают жизнь мамы и ее новорожденной дочери. В частности, девочка родилась недоношенной, а у ее мамы медики диагностировали коронавирус и рак.

Об этом сообщил генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

По его словам, в больницу доставили тяжелобольную беременную женщину из города Павлограда. Как оказалось, у нее лимфома и она еще и заболела коронавирусом и имеет двустороннюю пневмонию.

При таких диагнозах врачи приняли решение делать кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ребенку. Поэтому на свет появилась девочка весом 1200 грамм, и ростом 39 см. Сейчас ребенок дышит самостоятельно и начинает усваивать питание.

Однако, ее мать находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

"Сквозь трубу аппарата рассматривает на телефоне врача фото своей новорожденной доченьки. Старшая 16-летняя дочь приходит в больницу, чтобы посмотреть на маму через окно. Им еще вместе надо пройти очень тяжелый путь лечения коронавирус, онкозаболевания, становления новорожденной", - написал Рыженко.

Кроме того, врач пояснил, что муж женщины работает в шахте и переболел на коронавирус, но в легкой форме, потому что ранее сделал прививку.

В Днепре врачи спасают тяжелую роженицу: рак, коронавирус и кесарево (фото)Новорожденная девочка, которую родила роженица больна на коронавирус (facebook.com/rsa)

В комментариях пользователи желают здоровья роженице и новорожденной девочке.

  • Боже, уж и молодые люди на ИВЛ от этого ковида. Новорожденная не заражена?;
  • Скорейшего им выздоровления и здоровья;
  • Благодарю вас за все, что вы делаете! Пусть хранит Господь эту крошечную малышку, ее маму и всю их семью! Такое трогательное фото;
  • Благодарю вас, за то что вы делаете. Крепкого здоровья и выздоровлением молодой маме.

Ранее мы сообщали, что во Львове поборола коронавирус 91-летняя женщина с полным поражением легких.

Также мы писали, что во Львовской области участились случаи коронавируса среди беременных и детей.

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