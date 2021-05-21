В Днепре врачи совершили чудо: спасли роженицу и ее малыша от COVID-19

В больнице имени Мечникова Днепра врачи спасли от тяжелой формы коронавируса роженицу и ее новорожденного малыша.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.
"Обрывчатые слова через одышку и боль. Вера и слезы во спасение ребенка.
Александре 35. На 35-ой неделе беременности тяжелая КОВИДная пневмония.
Большое поражение легких. На УЗИ полное отсутствие околоплодных вод.
Биение сердца ребенка сократилось на половину от нормы", - описал сложную ситуацию с женщиной медик.
Медики зафиксировали замедленное сердцебиение у ребенка, а потому решили делать кесарево сечение, чтобы спасти и маму и младенца. Операция прошла удачно. Сейчас мать и ребенок находятся в разных реанимациях на кислородной поддержке.
Роженица назвала новорожденную малышку Викторией.
"Теперь у мамы новый взгляд на жизнь. Отчаяние позади. Радость и ожидание дома", - резюмировал главный врач.
Как мі ранее писали, врачи из Днепра вытянули с того света семейную пару с COVID-19, их лечили новым методом.