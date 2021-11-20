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В Днепре возле отеля устроили стрельбу: прибыли 11 экипажей полиции и 4 "скорые" (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Днепре ночью произошла стрельба в районе набережной около гостиницы, и в результате инцидента есть пострадавшие. На место происшествия прибыли кареты "скорой помощи" и много экипажей полиции.

Об этом 20 ноября передает "Информатор".

Отмечается, что перестрелка произошла около двух часов ночи недалеко от здания отеля "Днепропетровск". Стреляли якобы из пистолета и автомата.

Как говорится в материале со ссылкой на слова правоохранителей, такие разборки устроили две компании, а началось все со спора. Но о чем именно - не ясно. Затем конфликт перерос в стрельбу.

"По предварительной информации, стреляли в воздух из "АКС". На месте работает 11 экипажей полиции и 4 бригады скорой помощи. Количество пострадавших уточняется", - говорится в публикации.

Также появились фото с места происшествия - на снимках можно увидеть большое количество правоохранителей и несколько карет неотложек.

Возле гостиницы на набережной Днепра ночью произошла стрельба (фото: dp.informator.ua)

Нужно сказать, что на момент выхода материала в пресс-службе полиции Днепропетровской области данных о таком происшествии нет.

В результате ночного конфликта со стрельбой сообщают о пострадавших (фото: dp.informator.ua)

Ранее сообщалось, что на днях в метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок - огонь открыл бывший работник налоговой полиции после конфликта со студентами в подземке.

Напомним также, перед этим в Одессе мужчина устроил стрельбу и захватил заложников, и полиция оперативно задержала стрелка.

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Днепр