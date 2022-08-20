В Днепре вооруженные люди напали на человека. Подозревают авторитета "Нарика"

В Днепре вооруженные мужчины напали на местного жителя посреди улицы. По данным журналистов, за этим могут стоять известный криминальный авторитет "Нарик" - Александр Петровский и его бизнес-партнер Эмиль Арутюнян.

Сообщается, что неизвестные заблокировали проезд и избили 31-летнего мужчину. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.

После этого нападавшие от 21 до 32 лет покинули место происшествия, но вскоре их задержала полиция, автомобили бандитов были напичканы оружием.

По данным нескольких источников издания, по этому делу фигурируют известные криминальные авторитеты "Нарик" и "Эмиль".

"Есть масса вещей, по которым должны быть уголовные производства. Масса. К примеру, одна из этих задержанных групп, по моей информации, связана с Эмилем, известным в Днепре деятелем. Вот задержали недавно в Днепре группы две с оружием. Одну при попытке продажи, вторую - незаконную перевозку. Вот задержали. И у меня вопрос - а дальше что?" - написал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Задержание бандитов на улице Шинной видела известная в Днепре активистка Наталья Ешонкулова.

"Было две машины, "Лексус", мы видели преследование. Мы видели это своими глазами. Это происходило на улице Шинной. Затем мы видели спортивных молодых людей. Их вытащили, и мы увидели много оружия. И у нас вопрос один: сейчас военное время, почему они гоняют с оружием, зачем они нам здесь. Второе: потом, когда я начала спрашивать чьи это номера, чьи "Лексусы", то хотя бы сказали, что это люди Арутюняна", - рассказала Наталья.

Наталью называет себя жертвой Петровского из-за активной борьбы с его ОПГ в Днепре.

"Эта криминальная структура уже давно осуществляет свою уголовную деятельность. Они очень многое сделали в городе. На это всегда закрывались глаза", - добавила активистка.