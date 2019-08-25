В Днепре военный спас жизнь молодой девушке: появилось видео инцидента

В Днепре офицер ВСУ спас девушку, у которой случился приступ эпилепсии (Фото: коллаж РБК-Украина)

Офицер ВСУ не стал дожидаться благодарности и ушел, но награда нашла героя

В Днепре офицер ВСУ спас девушку, у которой случился приступ эпилепсии. Старший лейтенант Роман Александрович Варавка смог оказать домедицинскую помощь до приезда медиков, благодаря чему все закончилось благополучно. Военнослужащий Вадим Музюкин опубликовал соответствующее видео, снятое камерой наблюдения, и рассказал все подробности.

Девушка работает кассиром в одном из супермаркетов, и инцидент с ней случился прямо на рабочем месте.

В это время в магазине находился офицер в/ч 2176 Восточного территориального управления ВСП Варавка, который пришел туда во время обеденного перерыва за покупками.

Старлей услышал крики с просьбой вызвать скорую помощь, отреагировав на вызовы и увидев скопление толпы около 13 кассы - там на полу в конвульсиях билась молодая девушка, а другая в это время пыталась удержать ее на боку.

Варавка понял, что у кассирши произошел эпилептический приступ, и ринулся оказывать необходимую домедицинскую помощь, применяя приобретенные навыки по тактической медицине. Также Роман организовал работу собравшихся людей, чтобы взять необходимые подручные предметы.

Помощь оказывалась в течение 10 минут, благодаря чему девушка была спасена и пришла в чувства. Также офицер помог доставить девушку до кареты "скорой", после чего вернулся в часть.

В Днепре офицер ВСУ спас девушку, у которой случился приступ эпилепсии (Фото с Facebook-страницы Вадима Музюкина)

"21.08.2019 командованию Восточного ТУ ВСП стало известно, что управление супермаркета Varus разыскивает неизвестного им военнослужащего с целью выразить ему благодарность за спасенную жизнь их сотрудника Пещук Карины Сергеевны. Просмотрев запись с камер видеонаблюдения было установлено, что это старший лейтенант Варавка Р.О.", - говорится в публикации.

В Днепре офицер ВСУ спас девушку, у которой случился приступ эпилепсии (Видео с Facebook-страницы Вадима Музюкина)

Пользователи сети восхищаются поступком офицера, называют его настоящим героем, причем скромным, а также благодарят за спасение жизни молодой девушке.

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