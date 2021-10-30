В Днепре водитель забыл поставить автобус на ручник и попал в двойное ДТП: видео необычной аварии

Так, инцидент произошел на Вокзальной площади Днепра.

На видео можно увидеть, как водитель остановил автобус и выпустил пассажиров. Через некоторое время он также вышел из автобуса, однако забыл поставить его на ручной тормоз.

Поэтому автобус покатился на заднем ходу и в 30 метрах протаранил два припаркованных легковых автомобилей, после чего и остановил свое неуправляемое движение.

К счастью в результате аварии никто не пострадал.