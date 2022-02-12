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В Днепре водитель автобуса во время движения впал в кому: тормозил из последних сил

Автор: Татьяна Самарук

В Днепре произошел чрезвычайный инцидент. В частности, во время работы на маршруте стало плохо водителю 158-й маршрутки.

Об этом сообщает "Наш город".

Отмечается, что мужчина успел затормозить и потерял сознание. Сейчас он находится в коме.

Инцидент произошел вчера, 11 февраля.

Как рассказали в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровской горсовета, водитель утром прошел предрейсовый медосмотр и все было хорошо.

Сообщается, что давление у мужчины было в норме, также он был трезв. Однако, уже во время работы почувствовал себя плохо и остановил машину. На месте происшествия пассажиры немедленно вызвали скорую, водителя госпитализировали.

По предварительной информации, у мужчины инсульт, он впал в кому.

"Но врачи говорят, что сегодня его состояние несколько лучше по показателям, чем было вчера. Поэтому есть все шансы, что он выйдет из комы и выздоровеет", - рассказали в департаменте.

Ранее мы сообщали, что на Волыни автобус застрял в трясине, в которую превратилась дорога. Из-за этого люди были вынуждены были идти 4 километра.

Также отмечается, что, чтобы вытащить автобус, пришлось вызвать трактор.

Также мы писали, что в Харькове водитель маршрутки подрался с пассажиром через зажатый дверью пакет. Также опубликовали видео, на котором мужчины колотят друг друга у маршрутки на обочине.

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