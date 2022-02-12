В Днепре водитель автобуса во время движения впал в кому: тормозил из последних сил

Отмечается, что мужчина успел затормозить и потерял сознание. Сейчас он находится в коме.

Инцидент произошел вчера, 11 февраля.

Как рассказали в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровской горсовета, водитель утром прошел предрейсовый медосмотр и все было хорошо.

Сообщается, что давление у мужчины было в норме, также он был трезв. Однако, уже во время работы почувствовал себя плохо и остановил машину. На месте происшествия пассажиры немедленно вызвали скорую, водителя госпитализировали.

По предварительной информации, у мужчины инсульт, он впал в кому.

"Но врачи говорят, что сегодня его состояние несколько лучше по показателям, чем было вчера. Поэтому есть все шансы, что он выйдет из комы и выздоровеет", - рассказали в департаменте.