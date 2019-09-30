В Днепре в ТЦ произошел секс-скандал с детьми: все детали (видео 18+)

В ТЦ Днепра детям показывали эротику - все детали и видео (коллаж РБК-Украина)

Вместо мультиков детям показывали видео эротического характера

В ТЦ "Караван" в Днепре детям показывали эротику. В "Детской комнате" торгового центра по телевизору вместо мультфильмов транслировались видеозаписи эротического характера. Мимо проходившему мужчине удалось заснять инцидент на камеру. На опубликованном видеоролике видно, как ребенок мирно наблюдает за обнаженной женщиной на большом экране.

Инцидент произошел в торговом центре в воскресенье, 29 сентября. Об этом сообщил очевидец произошедшего, отправив видео "Информатору".

Мужчине, гулявшему по "Каравану", удалось запечатлеть ребенка, который мирно наблюдал за обнаженной женщиной на большом экране. В это время родители мальчики находились на территории торгового центра и ни о чем не подозревали.

Администрация ТРЦ "Караван" пояснила, что за данный инцидент ответственен арендодатель. ТЦ планирует выяснить, кто из сотрудников мог включить видеозапись эротического характера лицам, не достигшим соответствующего возраста для просмотра ролика. Администрация заявила о готовности принять меры.

В ТЦ Днепра детям показывали эротику - все детали (видео: facebook.com)

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