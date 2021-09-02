UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре таксисты жестоко издевались над пассажиром, который не заплатил за проезд (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Днепре таксисты жестоко поиздевались над пассажиром, который отказался оплачивать проезд. Сначала к нему применили физическую силу, а затем заставили умыться зеленкой.

Об этом сообщается на одном из местных Telegram-каналов.

На кадрах видно, что мужчину заставляют открыть бутылочку с зеленкой и вылить на себя. При этом ему подсказывают, чтобы лил не только на голову, но и размазывал по лицу.

Отметим, что неприятных последствий от зеленки не будет, но отмыть ее крайне сложно. После этого мужчина несколько дней будет вынужден отсиживаться дома.

№Тело хотело бесплатно покататься в такси. Получив пару тройку физических замечаний от таксистов, сам по доброй воле добавил себе наказание, облив себя зеленкой и пошел домой", - подписаны кадры.

Видео: В Днепре таксисты поиздевались над пассажиром

В комментариях под видео многие поддержали такой способ наказания нерадивого пассажира:

  • Этот хотел на халяву проехать? Зеленка отмылась?
  • Молодцы, наказали нищеброда.
  • Полиция только руками разведет... Поэтому такие меры!

Ранее подобный случай имел место в Каменском. Там таксисты собрались и отомстили пассажиру, который их вызывал, но отменял, когда авто уже было подано.

Также мы писали, что в Киеве таксист с ножом набросился на полицейского.

Читайте РБК-Украина в Google News
такси