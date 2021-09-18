В Днепре таксисты облили зеленкой любителя бесплатной езды: видео наказания

В Днепре таксисты жестко проучили мужчину, который любил бесплатно пользоваться услугами местных служб такси.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Х*Днепр".
На видео видно, что любителя бесплатной езды в такси проучили по классическому сценарию. В частности, водители облили мужчину зеленкой.
Кроме того, на ролике также можно увидеть, как мужчина пытается отмыть зеленку с лица и шеи.
"Вот еще один наш "Шрек" появился", - заявил автор ролика.
В комментариях пользователи поддержали такой вид наказания.
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