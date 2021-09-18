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В Днепре таксисты облили зеленкой любителя бесплатной езды: видео наказания

Автор: Тетяна Самарук

В Днепре таксисты жестко проучили мужчину, который любил бесплатно пользоваться услугами местных служб такси.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Х*Днепр".

На видео видно, что любителя бесплатной езды в такси проучили по классическому сценарию. В частности, водители облили мужчину зеленкой.

Кроме того, на ролике также можно увидеть, как мужчина пытается отмыть зеленку с лица и шеи.

"Вот еще один наш "Шрек" появился", - заявил автор ролика.

В комментариях пользователи поддержали такой вид наказания.

  • Таких нужно наказывать;
  • Я вижу он раскаивается в том, что сделал;
  • Вот мне интересно, все таксисты с собой зеленку возят;
  • Или не нужно ездить бесплатно. Муж деньги домой зарабатывает, а он катается на шару и тратит чужое время;
  • Молодцы, хоть как-то их наказали;
  • На такси ездят все, заказы просчитывает оператор, все официально, кто не способен, тот не едет. А какой-то мужчина решил, что он самый умный, за что и получил. С людьми по-человечески нужно, а с мудаками вот так;
  • Неужели эта поездка стоила такого позора и публичного унижения? Так уж хочется "на халяву" услугу получить.

Ранее мы сообщали, что в Киеве таксист устроил ДТП и "спихнул" все на пассажирку.

Также мы писали, что в Украине взлетят цены на такси. Назвали, что происходит.

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