В Днепре таксист выгнал женщину за то, что она попросила его надеть маску

В Днепре водитель такси отказался везти женщину и выгнал ее из салона. Все из-за того, что она попросила его надеть защитную маску.

Об этом на своей странице в Facebook написала Наталья Хазан.

Так, на вызов к женщине приехал водитель автомобиля Ford Fiesta из службы Uklon. Водитель был без маски, поэтому пассажирка попросила его соблюдать противоэпидемиологические меры безопасности. На что мужчина очень агрессивно отреагировал.

"Стою здесь на улице в а**е. Меня буквально выгнали из машины по просьбе надеть маску. С криком: "Я работаю без маски, понятно? Выходите". Открыл дверь и выгнал. В службу такси, конечно, позвонила, но до сих пор не могу прийти в себя", - написала женщина.

В Днепре водитель такси выгнал женщину из авто (фото: facebook.com/natalia.khazan)

В комментариях пользователи также возмущаются сервисом такси Uklon.