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В Днепре таксист выгнал женщину за то, что она попросила его надеть маску

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Днепр, Четверг 28 октября 2021 15:23
В Днепре таксист выгнал женщину за то, что она попросила его надеть маску Таксист в Днепре выгнал женщину из авто (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре водитель такси отказался везти женщину и выгнал ее из салона. Все из-за того, что она попросила его надеть защитную маску.

Об этом на своей странице в Facebook написала Наталья Хазан.

Так, на вызов к женщине приехал водитель автомобиля Ford Fiesta из службы Uklon. Водитель был без маски, поэтому пассажирка попросила его соблюдать противоэпидемиологические меры безопасности. На что мужчина очень агрессивно отреагировал.

"Стою здесь на улице в а**е. Меня буквально выгнали из машины по просьбе надеть маску. С криком: "Я работаю без маски, понятно? Выходите". Открыл дверь и выгнал. В службу такси, конечно, позвонила, но до сих пор не могу прийти в себя", - написала женщина.

В Днепре таксист выгнал женщину за то, что она попросила его надеть маскуВ Днепре водитель такси выгнал женщину из авто (фото: facebook.com/natalia.khazan)

В комментариях пользователи также возмущаются сервисом такси Uklon.

  • Uklon, вам стоит немедленно и публично реагировать. Здесь не вопрос мировоззрений. Здесь о законности хозяйственной и финансовой деятельности на территории Украины;
  • Мне водитель сказал, что при заказе нужно уточнять пожелания "водитель в маске";
  • Uklon не несет ответственности за водителей, они просто предоставляют сервис подачи авто - не более;
  • У меня было то же самое. И в службе поддержки никак не отреагировали;
  • То и к лучшему. Страшно с таким водителем ехать.

Ранее мы сообщали, что под Киевом конфликт из-за такси перерос в стрельбу, где ранили одного человека.

Также мы писали, что в Киеве пассажир такси убил мужчину, который конфликтовал с работником АЗС.

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