В Днепре с того света вытащили пациента со 100% поражением легких коронавирусом

По словам врача, родные уже готовились к самому страшному, когда им сообщили диагноз, ведь дочь больного - медик.

"Анатолий из Днепровского района, села Николаевки, в тяжелом состоянии попал в больницу 7 мая и почти месяц находился в реанимационном отделении. Когда мы рассказали диагноз дочери мужа, а она - медик, родные начали готовиться к самому страшному. Поражение легких было 100%", - рассказал Рыженко.

Мужчина находился на аппарате ИВЛ, получал кислород в больших объемах и много препаратов.

Сейчас Анатолий дышит самостоятельно, сердцебиение нормальное, давление также в порядке.

"Это настоящий успех в нашей больнице Мечникова: 100% поражения легких, фиброзы, но человек живет, пройдет реабилитацию, и все будет в порядке", - добавил медик и напомнил украинцам о необходимости вакцинироваться.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине на 9 июня

В среду, 9 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вся Украина перешла в "зеленую зону" карантина.

Сейчас по всей стране действуют такие ограничения: перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест; разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или с заполнением на две трети мест; кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети; а вот кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

За все время пандемии в Украине заболело 2 218 039 человек, летальных случаев - 51 410. 9 июня стало известно о 1385 новых случаев коронавируса, 77 человек скончались.