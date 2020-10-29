В Днепре сразу несколько партий подозревают Краснова в фальсификациях

Пока участковые избирательные комиссии (УИК) подсчитывают голоса на местных выборах в Украине, ситуация в Днепре усложняется. Сразу несколько партий обвиняют политика и кандидата в мэры Днепра Загида Краснова в махинациях, из-за которых две политсилы не проходят в местный совет, сообщает "Днепр Оперативный".

Так, по данным регионального издания, серьезные претензии Загиду Краснову уже предъявляют в партии Анатолия Шария и местной ячейке ВО "Батькивщина".

В партиях утверждают, что представители Краснова якобы развернули подкуп избирателей и фальсификации по всему городу, из-за чего эти партии могут не пройти в горсовет Днепра.

Напомним, ране РБК-Украина писало, что Днепровский отдел полиции открыл дело по факту прямого подкупа избирателей лидером политической партии "Громадська сила" и кандидатом в мэры Днепра Загидом Красновым.

Как известно, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. В исключительной ситуации он может пройти в декабре.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.