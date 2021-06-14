В Днепре спасают жестоко избитую 3-летнюю девочку, у которой многочисленные переломы

Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ключицы. Также у нее судороги и парализованные конечности.

По словам врачей, такие тяжелые травмы связаны с избиением ребенка. Девочку ждет третья операция. При этом если она и выживет, то тяжелые травмы могут привести к инвалидности.

Что известно?

Скорую помощь девочке вызвала ее мать. Она рассказала полиции, что ребенка якобы похитил ее биологический отец, который с ними не живет, и избил.

Через какое-то время женщина опровергла свое заявление. Кроме того, она несколько раз меняла показания. У правоохранителей есть подозрение, что это именно она избила свою дочь.

Женщина 1995 года рождения и раньше не привлекалась к криминальной ответственности, отец ребенка - тоже.

В селе, где жила семья, не верят, что кто-то из родителей так жестокого мог избить свою дочь. По словам соседей, родители девочки безработные. При этом мужчина подрабатывал, где мог, а жена занималась воспитанием ребенка.

Также сосед заявил, что никогда не видел, чтобы мать ребенка выпивала или что-то употребляла.

Когда они разошлись, то женщина с ребенком переехали в другой дом. Но там соседи ничего не знают о семье.

Виновнику в избиение девочки грозит до 8 лет лишения свободы. Полиция пока что отпустила и мать ребенка и ее отца.

В Днепре медики спасают трехлетнюю девочку, которую жестоко избили (видео: YouTube)