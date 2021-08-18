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В Днепре сотрудник службы доставки одним ударом убил парня

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Днепр, Среда 18 августа 2021 20:02
В Днепре сотрудник службы доставки одним ударом убил парня Коллаж РБК-Украина: в Днепре сотрудник службы доставки одним ударом убил парня
Автор: Роман Мирончук

В Днепре на улице произошла перепалка между двумя парнями, которые были в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудником службы доставки. Инцидент перерос в драку и закончился смертью молодого человека.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.

Доставщик еды нанес точный удар парню по лицу, тот упал и ударился головой об асфальт. К сожалению, это была смертельная травма. Происшествие произошло 6 июня 2021 года возле ТРК "Аppolo".

Причиной конфликта стало то, что кто-то кого-то зацепил или что-то не то сказал. После этого ребята решили выяснить отношения на кулаках.

Напомним, под Киевом врач-потрошитель жестоко расправился с прохожим. Оказалось, что нападение уже не первое. Убийство произошло вечером около 22:45.

Местный житель возвращался с работы домой, и посреди моста на него напал мужчина с ножом. При этом он без причины нанес 11 ножевых ранений. Сам же нападавший заявил, что мужчина его якобы ударил барсеткой по голове и он просто защищался.

Мы также писали о том, что в центре Киева неадекват приставал к прохожим и ударил ножом подростка.

По словам очевидцев, мужчина буянил возле магазина. Он распивал спиртные напитки и угрожал людям, которые стояли рядом, что зарежет их.

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