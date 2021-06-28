В Днепре школьница повторила челендж из интернета и отравилась

Так, 15-летняя девушка оказалась в больнице №6, где ее медики спасают от отравления.

Как известно, она просмотрела несколько видео в Интернете, в которых рассказывали об удовольствии от принятия какого-то лекарственного препарата. Впоследствии девушка решила его попробовать.

Школьница выпила 20 таблеток. Потом ей стало плохо и ее госпитализировали в больницу. Отмечают, что состояние ее здоровья стабильное.