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В Днепре школьница повторила челендж из интернета и отравилась

Автор: Тетяна Самарук

В Днепре девушка повторила челлендж из интернета, в котором пользователи принимали таблетки и попала в больницу. Сейчас за ее жизнь борются медики.

Об этом пишет "Днепр час".

Так, 15-летняя девушка оказалась в больнице №6, где ее медики спасают от отравления.

Как известно, она просмотрела несколько видео в Интернете, в которых рассказывали об удовольствии от принятия какого-то лекарственного препарата. Впоследствии девушка решила его попробовать.

Школьница выпила 20 таблеток. Потом ей стало плохо и ее госпитализировали в больницу. Отмечают, что состояние ее здоровья стабильное.

Ранее мы сообщали, что под равным мальчик наглотался бабушкиных таблеток и попал в реанимацию.

Также в Тернополе госпитализировали двоих детей с отравлением таблетками - малыши в возрасте четырех лет и одного года отравились таблетками тонзилотрена.

Кроме того, в марте 11-летняя школьница в Ровно приняла 40 таблеток и тогда полиция занялась расследованием по доведению до суицида.

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