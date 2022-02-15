В Днепре родители с детьми гуляли по тающему льду: шокирующее видео

Инцидент произошел в парке "Прибрежный", 15 февраля.

На видео видно, как взрослые и дети ходят по льду.

"Каждый год взрослые и дети проваливаются под лед и тонут. Но все равно почему – то люди думают, выходя на тонкий лед: "Со мной такого не произойдет", - говорится в сообщении.

К тому же в такую погоду лед скреплен вечерним или ночным холодом, который способен выдерживать небольшую нагрузку. Однако, днем лед быстро нагревается от талой воды и становится пористым и очень слабым.

Добавим, что главным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда и нагрузки, которая прилагается к нему:

безопасная толща льда для одного человека должна составлять не менее 7 см;

безопасная толща льда для сооружения катка - 12 см и более;

безопасная толща льда для сооружения пешей переправы - 15 см и более;.

Также важно помнить, что запрещено: