В Днепре родители с детьми гуляли по тающему льду: шокирующее видео

В Днепре родители с детьми гуляют по тающему льду. И это несмотря на плюсовую температуру.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Риа-Мелитополь",
Инцидент произошел в парке "Прибрежный", 15 февраля.
На видео видно, как взрослые и дети ходят по льду.
"Каждый год взрослые и дети проваливаются под лед и тонут. Но все равно почему – то люди думают, выходя на тонкий лед: "Со мной такого не произойдет", - говорится в сообщении.
К тому же в такую погоду лед скреплен вечерним или ночным холодом, который способен выдерживать небольшую нагрузку. Однако, днем лед быстро нагревается от талой воды и становится пористым и очень слабым.
Добавим, что главным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда и нагрузки, которая прилагается к нему:
Также важно помнить, что запрещено:
Ранее мы сообщали, что в Днепре двое подростков провалились под лед, один утонул.
Также мы писали, что в Мелитополе школьницы по очереди испытывали лед на прочность и проваливались.