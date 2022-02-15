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В Днепре родители с детьми гуляли по тающему льду: шокирующее видео

Автор: Татьяна Самарук

В Днепре родители с детьми гуляют по тающему льду. И это несмотря на плюсовую температуру.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Риа-Мелитополь",

Инцидент произошел в парке "Прибрежный", 15 февраля.

На видео видно, как взрослые и дети ходят по льду.

"Каждый год взрослые и дети проваливаются под лед и тонут. Но все равно почему – то люди думают, выходя на тонкий лед: "Со мной такого не произойдет", - говорится в сообщении.

К тому же в такую погоду лед скреплен вечерним или ночным холодом, который способен выдерживать небольшую нагрузку. Однако, днем лед быстро нагревается от талой воды и становится пористым и очень слабым.

Добавим, что главным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда и нагрузки, которая прилагается к нему:

  • безопасная толща льда для одного человека должна составлять не менее 7 см;
  • безопасная толща льда для сооружения катка - 12 см и более;
  • безопасная толща льда для сооружения пешей переправы - 15 см и более;.

Также важно помнить, что запрещено:

  • заходить на лед далеко от берега, ходить самому по льду, а также собираться на льду большими группами;
  • съезжать на лыжах или санках с крутых берегов прямо на лед;
  • разжигать на льду костер;
  • выходить на тонкий лед, бегать и прыгать по тонкому льду;
  • ходить у берегов, где чаще всего возникают промоины, трещины и разрывы льда;
  • выходить на лед в темное время суток.

Ранее мы сообщали, что в Днепре двое подростков провалились под лед, один утонул.

Также мы писали, что в Мелитополе школьницы по очереди испытывали лед на прочность и проваливались.

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лед