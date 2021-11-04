В Днепре в реанимации спасают младенеца с коронавирусом: самый тяжелый пациент

Так, маленький пациент находится в реанимации COVID-отделения Днепропетровской областной детской больницы. Отмечается, что малыш родился 10 дней назад от мамы, больной на коронавирус.

Сейчас новорожденный является самым тяжелым пациентом в COVID-отделении.

Кроме того, в детской областной больнице в Днепре развернуто 20 коек для пациентов с коронавирусом и все они подключены к системе подачи кислорода. Сейчас занято 80% мест.

Как уберечься от коронавируса

Чтобы остановить распространение COVID-19, необходимо следовать определенным советам: