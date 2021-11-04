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В Днепре в реанимации спасают младенеца с коронавирусом: самый тяжелый пациент

Автор: Тетяна Самарук

В Днепре медики борются за жизнь новорожденного, которому от матери передался COVID-19.

Об этом сообщает "Днепр областной".

Так, маленький пациент находится в реанимации COVID-отделения Днепропетровской областной детской больницы. Отмечается, что малыш родился 10 дней назад от мамы, больной на коронавирус.

Сейчас новорожденный является самым тяжелым пациентом в COVID-отделении.

Кроме того, в детской областной больнице в Днепре развернуто 20 коек для пациентов с коронавирусом и все они подключены к системе подачи кислорода. Сейчас занято 80% мест.

Как уберечься от коронавируса

Чтобы остановить распространение COVID-19, необходимо следовать определенным советам:

  • Надевайте маску, находясь между людьми, особенно когда вы в помещении или не можете физически дистанцироваться;
  • Отдавайте предпочтение открытым местам и хорошо проветриваемым помещениям;
  • Часто мойте руки мылом и водой или используйте спиртосодержащий антисептик для рук;
  • Вакцинируйтесь;
  • Во время кашля или чихания прикрывайте нос и рот согнутым локтем или салфеткой.

Ранее мы сообщали, что переболевшим от COVID тоже нужно вакцинироваться.

Также мы писали что в Украине запускают вакцинацию в аптеках.

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