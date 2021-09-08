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В Днепре подстрелили мужчину, который пришел в магазин без маски

Автор: Людмила Жукова

В Днепре 7 сентября в результате конфликта в супермаркете подстрелили мужчину. Причина оказалась банальна - он был в магазине без защитной маски.

Об этом сообщает Информатор.

С чего начался конфликт

ЧП произошло в супермаркете на улице Тверской. Один из клиентов магазина сделал замечание другому об отсутствии маски. Завязалась словесная перепалка, а потом один из мужчин выстрелил из "Флобера" в человека без маски. Это все уже происходило на улице. Выстрел прозвучал около 20:30 вечера.

Кем оказался стрелок

По информации из собственных источников, пострадавший получил травму под правым глазом. Стрелком оказался 43-летний местный житель, кроме пистолета, при себе у него был газовый баллончик и электрошокер. Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции.

В Днепре ранили мужчину, который пришел в магазин без маски (фото: informator.ua)

Как мы ранее писали, в Одессе журналист без маски устроил цирк в супермаркете.

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Днепр