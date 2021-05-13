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В Днепре пьяный подросток разгромил новую аллею в центре города

Автор: Анна Шиканова

17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения разгромил аллею в центре Днепра. Совсем недавно там высадили новенькие липы.

Детали рассказали в материале 056.ua.

Сообщается, что нетрезвый подросток совершил акт вандализма на новенькой аллее на проспекте Поля. Он сломал четыре липы, которые накануне высадили городские жители.

Несовершеннолетнего уже вычислила полиция и ему грозит административная ответственность за нарушение. Когда полиция задержала дебошира, он честно признался, что был пьян в момент совершения преступления.

"8 мая в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный повредил недавно высаженные деревья. Полицейские Днепровского районного управления полиции начали поиски нарушителя и установили, что к указанному нарушению причастен 17-летний днепрянин. Парень объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и очень сожалеет о своем поступке", - рассказали в Днепровском отделении полиции.

На подростка было составлено два административных протокола – по ст. 173 (мелкое хулиганство) и по ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах и появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП Украины.

Протоколы уже направлены в суд для принятия решения. Нарушителю грозит штраф.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве начал разрушаться новый фонтан, который даже не успели подключить.

А также рассказывали о том, что украинку избили в самолете в Доминикану.

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