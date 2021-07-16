UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре до полусмерти избили известную активистку: сломан нос и выбиты зубы

Автор: Людмила Жукова

В Днепре 15 июля напали на правозащитницу Наталья Эшонкулову. Двое неизвестных избили ее в собственном подъезде. Они наносили удары ногами по лицу. В результате у женщины сломан нос, сотрясение мозга, выбиты зубы.

Об этом она сообщила в прямой трансляции на своей Facebook-странице.

По словам Натальи, если бы не ее соседка, спугнувшая нападавших, они бы ее убили.

Правозащитница связывает нападение на нее со своей профессиональной деятельностью и обвиняет в нападении людей бизнесмена Александра Петровского, больше известеного как "Нарик".

"Мне очень больно и страшно. Помогите мне! Я хочу правосудия", - сказала она на видео.

Осторожно, видео 18+. Его можно посмотреть по этой ссылке.

Чуть позже Наталья сообщила, что уже едет в "скорой помощи" в больницу.

Далее делом будут заниматься сотрудники правоохранительных органов.

Как мы ранее писали, под Киевом врач-потрошитель жестоко расправился с прохожим. Как оказалось, нападение уже не первое.

Читайте РБК-Украина в Google News
избиение