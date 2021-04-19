В Днепре полицейские спасли девушку от трагической гибели: момент попал на видео

"Поступил вызов на службу 102, что на мосту находится девушка. Пока на мост ехал экипаж, дежурные патрульные в Ситуационном центре Днепра начали осматривать камеры видеонаблюдения. Обнаружив эту девушку, они направили экипаж уже к конкретному месту", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что девушка настраивается на прыжок с моста. Она оставила снизу вещи, выложила смартфон из кармана, и спустилась с перил. В этот момент подъезжает экипаж патрульных, откуда выскакивает девушка-"коп", хватает суицидницу за торс и удерживает.

"Второй батальон. Они - успели. Сержант полиции Татьяна Остапчук и рядовой полиции Николай Котенко", - назвали в пресс-центре имена спасителей.

Видео: В Днепре патрульные сняли с моста девушку (facebook.com/safecitydn)

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