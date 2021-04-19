ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Днепре полицейские спасли девушку от трагической гибели: момент попал на видео

Новина українською → Днепр, Понедельник 19 апреля 2021 10:04
В Днепре полицейские спасли девушку от трагической гибели: момент попал на видео Коллаж РБК-Украина: В Днепре полицейские спасли девушку от трагической гибели
Автор: Светлана Мащенко

В Днепре двое полицейских спасли молодую девушку от трагической гибели. Она пыталась спрыгнуть с Центрального моста, но ее намерения попали на одну из камер наблюдения.

Об этом сообщается в Facebook Ситуаційний центр міста Дніпра.

"Поступил вызов на службу 102, что на мосту находится девушка. Пока на мост ехал экипаж, дежурные патрульные в Ситуационном центре Днепра начали осматривать камеры видеонаблюдения. Обнаружив эту девушку, они направили экипаж уже к конкретному месту", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что девушка настраивается на прыжок с моста. Она оставила снизу вещи, выложила смартфон из кармана, и спустилась с перил. В этот момент подъезжает экипаж патрульных, откуда выскакивает девушка-"коп", хватает суицидницу за торс и удерживает.

"Второй батальон. Они - успели. Сержант полиции Татьяна Остапчук и рядовой полиции Николай Котенко", - назвали в пресс-центре имена спасителей.

В Дніпрі патрульні врятували дівчину. Центральний міст. Надійшов виклик на службу 102, що на мосту знаходиться дівчина. Поки на міст їхав екіпаж, чергові патрульні в Ситуаційному центрі Дніпра почали оглядати камери відеоспостереження. Виявивши цю дівчину, вони направили екіпаж вже до конкретного місця. Другий батальон. Вони - встигли. Сержант поліції Тетяна Остапчук та рядовий поліції Микола Котенко. Відео з камер Ситуаційного центру міста Дніпра. #Ситуаційний_центр_міста_Дніпра #БезпечнеМісто #КамериДніпро #НовиниДніпра #Дніпро

Posted by Ситуаційний центр міста Дніпра on Sunday, April 18, 2021

Видео: В Днепре патрульные сняли с моста девушку (facebook.com/safecitydn)

Пользователи сети оценили поступок полицейских.

  • Не ценят в жизни ничего, вечно придумывают себе печальку. Руки, ноги, есть. Живи и радуйся. От безделья сходят с ума...
  • Слава Богу, що врятували дівчину! Які молодці поліцейські! Дай Бог їм здоров'я!
  • Хорошо, хоть тут камеры помогли! Да и патрульные красавцы!

Ранее мы писали, что в Кременчуге женщины схватили за ноги самоубийцу, который прыгнул с моста. Отважные спасительницы держали суицидника, пока не прибыла патрульная полиция.

Также сообщалось, что в TikTok появился новый флешмоб, призывающий к массовому суициду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия самоубийство
LITE
Праздник 19 апреля: какой сегодня день, что нельзя делать и самые строгие приметы
Праздник 19 апреля: какой сегодня день, что нельзя делать и самые строгие приметы