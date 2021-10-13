В Днепре показали, как выглядит туалет в учебном заведении: "музей фильма ужасов" (фото)

В каком состоянии уборная

Так, в одном из учебных заведений города дети вряд ли смогут справить свою нужду. Ведь в унитазе находится неизвестный шланг, которым сливают воду из труб. Поэтому в таком случае вряд ли ребенок сможет перекрыть кран и вытащить шланг без помощи взрослых и в соответствии справить нужду.

Также на фото видно, что в уборной установлены странные правила. А именно на жалюзи у окна висит лист, на котором напечатано, что их трогать нельзя. На другом листе пишет, что тем кто хочет справить нужду важно не забывать "нажать кнопку".

"Туалеты в учебных заведениях похожи на места из фильмов ужасов", говорится под фото.

Важно, в каком именно учебном заведении находится такой туалет - не сообщается.

В Днепре в одном из учебных заведений показали "уборную" (фото: t.me/huevyi_dnepr)