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В Днепре показали, как выглядит туалет в учебном заведении: "музей фильма ужасов" (фото)

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Днепр, Среда 13 октября 2021 22:45
В Днепре показали, как выглядит туалет в учебном заведении: "музей фильма ужасов" (фото) В Днепре в школе показали ужасное состояние туалета (фото: facebook.com.UNICEFUkraine)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре начали жаловаться на ужасное состояние туалета в одном из учебных заведений. В частности, вся комната оклеена странными правилами да еще и сам унитаз по назначению невозможно использовать.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Х. Днепр".

В каком состоянии уборная

Так, в одном из учебных заведений города дети вряд ли смогут справить свою нужду. Ведь в унитазе находится неизвестный шланг, которым сливают воду из труб. Поэтому в таком случае вряд ли ребенок сможет перекрыть кран и вытащить шланг без помощи взрослых и в соответствии справить нужду.

Также на фото видно, что в уборной установлены странные правила. А именно на жалюзи у окна висит лист, на котором напечатано, что их трогать нельзя. На другом листе пишет, что тем кто хочет справить нужду важно не забывать "нажать кнопку".

"Туалеты в учебных заведениях похожи на места из фильмов ужасов", говорится под фото.

Важно, в каком именно учебном заведении находится такой туалет - не сообщается.

В Днепре показали, как выглядит туалет в учебном заведении: &quot;музей фильма ужасов&quot; (фото)В Днепре в одном из учебных заведений показали "уборную" (фото: t.me/huevyi_dnepr)

Ранее мы сообщали, что в Киеве школьники троллят учительницу песней о Бандере. Поэтому теперь женщина отказывается выходить на работу.

Недавно мы писали, что под Киевом школьники исполнили гимн России, но хотели "отличиться".

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