В Днепре пенсионерка напала на 7-летнего ребенка во дворе: била в живот и царапала

ЧП произошло в Днепре на улице Холодильной, 55. Пенсионерка просто взбесилась, когда дети играли с мячом и он попал в клумбу. Очевидно, что цветы ей показались намного дороже детей.

Мама 7-летнего мальчика рассказала, что ее сына избила пожилая дама. Соседи пенсионерки решили поддержать ее и начали кричать, что пусть дети играют в своем дворе.

"У ребенка расцарапано лицо и подпухший глаз. Дети играли в футбол, и мяч попал на клумбу. Когда сын подошел к клумбе, чтобы забрать мяч, он присел и начал его доставать. В это время женщина подошла к нему и ударила ногой по ногам — он упал на бок. Затем она его ударила по животу, после того как он встал она схватила его за шею и начала трясти. После всего этого она забрала мяч и закинула в подъезд. Затем начали подключаться соседи с этого дома и рассказывать о том, что это их двор и дети из других дворов должны гулять в своих дворах, а не приходить в их двор", - вспоминает мама мальчика.

Мать 7-летнего пострадавшего обратилась в полицию и написала заявление о том, что ее сына избила местная жительница.

В Днепре пенсионерка напала на ребенка (Скриншот)