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В Днепре пациент пытался покончить с собой из-за коронавируса: поражено 95% легких

Новина українською → Днепр, Вторник 02 марта 2021 14:51
В Днепре пациент пытался покончить с собой из-за коронавируса: поражено 95% легких В Днепре пациент с COVID-19 пытался перерезать себе горло (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В больнице Днепра пациент с тяжелой формой коронавируса попытался свести счеты с жизнью. У него было диагностировано 95% поражения легких и мужчина захотел избавить себя от страданий.

Детали рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Рыженко сообщил, что пациента успели спасти вовремя, но он сейчас находится в реанимации.

"История одного из реанимационных больных едва не закончилась трагедией. Юрию 54 года, на ковид-пневмонию он заболел 12 февраля, был госпитализирован в ковидное отделение одной из больниц Днепра. Вирус "съел" 95% легочной ткани. Возник двухсторонний пневмоторакс. Пациент был прооперирован - с двух сторон установлены плевральные трубки. Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой", - рассказал медик и добавил, что больной мужчин раздобыл нож и попытался перерезать себе горло.

"Врачам удалось вовремя остановить кровотечение. В субботу пациента доставили в Мечникова. Наши ЛОР-хирурги зашили порез. Сейчас пациент в очень тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - сообщил Рыженко.

Главврач больницы имени Мечникова отметил, что весной может ожидаться подъем заболеваемости коронавирусом, так как этому может способствовать снижение иммунитета после зимнего сезона, депрессивные состояния и дефицит физических нагрузок.

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