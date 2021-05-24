В Днепре патрульные спасли женщину от самоубийства (видео)
В Днепре патрульные спасли женщину от запланированного самоубийства. Они прибыли на вызов и им удалось сохранить жизнь человеку.
Об этом сообщается на странице в Facebook Патрульной полиции Днепропетровской области.
23 мая на Центральном мосту Днепра женщина хотела свести счеты с жизнью. Она позвонила в полицию и сообщила об этом.
Патрульные быстро направились туда. Через несколько минут они были на месте. На перилах сидела женщина и плакала.
"Она просит полицейских не подходить ближе. Говорит, что всю информацию о том, почему хочет умереть, она написала в письме, что лежит в ее сумке. Иван Веклич подходит к сумке, достает письмо, но когда женщина пытается соскочить с перил, вовремя хватает ее. Несколько секунд и он и его коллеги перетягивают гражданку через забор", - описали ситуацию в полиции.
Видео можно посмотреть по ссылке.
В комментариях украинцы поблагодарили полицейских за геройский поступок.
- Шкода, що люди інколи не бачать іншого виходу. Патрульні молодці.
- Особисто знаю Ивана Веклича, гарна людина. Дякую тобі Ваня за те що гідно несеж службу. Здоров'я тобі.
- Красавцы парни, уважение.
- Цирк, патрулька молодцы, вопросов нет, а вот недосамоубийца, просто привлекаеие внимания, собрать зрителей и кричать, что прыгну, не думаю, что она собиралась прыгать
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