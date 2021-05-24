В Днепре патрульные спасли женщину от самоубийства (видео)

В Днепре патрульные спасли женщину от запланированного самоубийства. Они прибыли на вызов и им удалось сохранить жизнь человеку.

23 мая на Центральном мосту Днепра женщина хотела свести счеты с жизнью. Она позвонила в полицию и сообщила об этом.

Патрульные быстро направились туда. Через несколько минут они были на месте. На перилах сидела женщина и плакала.

"Она просит полицейских не подходить ближе. Говорит, что всю информацию о том, почему хочет умереть, она написала в письме, что лежит в ее сумке. Иван Веклич подходит к сумке, достает письмо, но когда женщина пытается соскочить с перил, вовремя хватает ее. Несколько секунд и он и его коллеги перетягивают гражданку через забор", - описали ситуацию в полиции.

Видео можно посмотреть по ссылке.

В комментариях украинцы поблагодарили полицейских за геройский поступок.