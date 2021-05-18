В Днепре патрульного избили его коллеги на глазах у руководства: пострадавший записал видео

Мужчина рассказал, что после смены его вызвал в свой кабинет заместитель начальника управления патрульной полиции Вячеслав Маслюк. Он хотел зачитать ему приказ. Патрульный заявил, что будет фиксировать все на видео.

После этого двое его коллег схватили Калиняка и выбили из рук смартфон. Кроме того, они начали его избивать. В итоге мужчине с разбитым лицом удалось сбежать и вызвать следственно-оперативную группу.

Патрульный заявил, что его били в кабинете, где также присутствовал комбат 2-го батальона патрульной полиции.

В Днепре патрульного избили его коллеги (видео: YouTube)

Потерпевший старший сержант хотел поехать в Киев и обратиться к депутатам и президенту, чтобы рассказать о коррупции, которая происходит в полиции Днепра.

В Днепре патрульного избили его коллеги (видео: YouTube)

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