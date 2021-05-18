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В Днепре патрульного избили его коллеги на глазах у руководства: пострадавший записал видео

Автор: Styler

В Днепре патрульный полицейский заявил, что на него напали и избили его коллеги. Инцидент произошел в здании управления патрульной полиции на глазах у других "копов", которые бездействовали.

Об этом потерпевший старший сержант патрульной полиции Максим Калиняк заявил на видео, которое опубликовал в YouTube.

Мужчина рассказал, что после смены его вызвал в свой кабинет заместитель начальника управления патрульной полиции Вячеслав Маслюк. Он хотел зачитать ему приказ. Патрульный заявил, что будет фиксировать все на видео.

После этого двое его коллег схватили Калиняка и выбили из рук смартфон. Кроме того, они начали его избивать. В итоге мужчине с разбитым лицом удалось сбежать и вызвать следственно-оперативную группу.

Патрульный заявил, что его били в кабинете, где также присутствовал комбат 2-го батальона патрульной полиции.

В Днепре патрульного избили его коллеги (видео: YouTube)

Потерпевший старший сержант хотел поехать в Киев и обратиться к депутатам и президенту, чтобы рассказать о коррупции, которая происходит в полиции Днепра.

В Днепре патрульного избили его коллеги (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Ребята, все кто смотрит это, не бросайте этого парня, у кого есть возможность помогите ему, ведь он за вас, за простых людей!!!
  • А мы хотим, чтобы они простых людей не трогали, они своих лупят!
  • Парни, время дать этому огласку пришло!
  • Вот и все понятно!!! Один!!! Никого нет в помощь!!!
  • Попросил вызвать внутреннюю безопасность.
  • Доведите до конца, пожалуйста! Держитесь!

Напомним, в Киеве две компании устроили разборки, которые закончились смертельным побоищем.

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