В Днепре наглый грабитель напал на 10-летнего мальчика на улице

Как проинформировали правоохранители, разбойник уже задержан, и вчера ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК.

Подозреваемый - 46-летний житель Солонянского района, мужчина уже имеет судимость.

В полиции сообщили, что 23 сентября к ним обратился отец пострадавшего 10-летнего мальчика, и рассказал, что неизвестный завладел мобильником сына. Инцидент произошел на улице Запорожское шоссе. Злоумышленник подошел к ребенку и под предлогом проверки девайса просто отобрал его, после чего скрылся.

"Во время досудебного расследования правоохранители установили причастность мужчины еще к одному имущественному преступлению. Именно, к ограблению 58-летнего местного жителя в том же районе города", - передали в полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Ведется следствие, правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям в Днепре.

"Согласно поручению следователя полиция обращается к возможным потерпевшим, если вы стали жертвой указанного мужчины, просим обратиться в полицию по телефонам: (096) 095 11 05, "102", или любым удобным для вас способом", - говорится в публикации.

В Днепре мужчина ограбил ребенка на улице (фото: dp.npu.gov.ua)