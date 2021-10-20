В Днепре мужчина во время драки на улице бросил камень в лицо 2-летнему ребенку

Инцидент случился сегодня на проспекте Слобожанском в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах города.

Выясняли отношения между собой 29-летний и 50-летний мужчины и 29-летняя женщина, рядом находился двухлетний малыш.

В разгаре драки 29-летний гражданин ударил кастетом своего знакомого, а также бросил камень в лицо ребенку женщины, которая также участвовала в драке.

На место происшествия вызвали полицию, и когда правоохранители прибыли, хулиган бросился наутек, но его удалось задержать.

При себе у злоумышленника также был обнаружен нож в чехле.

Сообщается, что пострадавшие отказались от госпитализации и медпомощи.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Детали и обстоятельства происшествия выясняются.