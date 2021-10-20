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В Днепре мужчина во время драки на улице бросил камень в лицо 2-летнему ребенку

Автор: Владимир Костырин

В Днепре произошла драка между двумя мужчинами и женщиной, во время которой пострадал также маленький ребенок последней - ему в лицо попал камнем один из участников потасовки.

Об этом 20 октября передает "Днепр Оперативный".

Инцидент случился сегодня на проспекте Слобожанском в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах города.

Выясняли отношения между собой 29-летний и 50-летний мужчины и 29-летняя женщина, рядом находился двухлетний малыш.

В разгаре драки 29-летний гражданин ударил кастетом своего знакомого, а также бросил камень в лицо ребенку женщины, которая также участвовала в драке.

На место происшествия вызвали полицию, и когда правоохранители прибыли, хулиган бросился наутек, но его удалось задержать.

При себе у злоумышленника также был обнаружен нож в чехле.

Сообщается, что пострадавшие отказались от госпитализации и медпомощи.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Детали и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Контрактовой площади молодые люди устроили побоище возле одного из заведений общепита.

Напомним также, на днях в Ровно массовая драка на вокзале закончилась похищением маршрутки с пассажирами.

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Днепр