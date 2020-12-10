В Днепре мужчина подорвался на гранате, чтобы не идти на работу

В Днепре мужчина прибегнул к необычному способу избежать работы, для чего специально подорвался на гранате. Пострадавший в результате подрыва получил повреждения ноги и кисти руки.

Об инциденте передает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

ЧП произошло в половине третьего ночи на улице Шодуаровской недалеко от дома №5.

На место происшествия работали полицейские, прибыла также карета "скорой". Правоохранители обнаружили металлический рычаг от запала гранаты "Ф-1".

Травмированный 29-летний мужчина рассказал, что его зацепило осколками.

Кроме того, в результате взрыва повредились двери стоящего рядом авто Hyundai и окно квартиры на 1-м этаже жилого дома.

Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и увидели, как мужчина сам бросил перед собой гранату.

Позднее пострадавший признался в содеянном и объяснил, что таким образом хотел избежать дальнейшей работы на своего работодателя.

Отмечается, что ведомости по данному инциденту внесли в ЕРДР.

В Днепре мужчина подорвался на гранате, чтобы не выйти на работу (фото: dp.informator.ua)

Напомним, на днях город под Киевом всколыхнул мощный взрыв - в воздух взлетело припаркованное авто.

Ранее сообщалось, что в сентябре в центре Харькова мужчина подорвал себя в дорогой иномарке.