В Днепре мотоциклист на сбил девочку на большой скорости: ребенок получил серьезные травмы (видео)

ДТП произошло на улице Криворожской. Девочка решила неожиданно перебежать дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, который уже недействителен. Его перенесли на несколько метров вперед, но на асфальте осталась потертая разметка.

На видео видно, что девочка резко начала перебегать дорогу перед машиной, которая ее пропустила, а вот движущийся мотоцикл она не заметила. Мотоциклист также ее не увидел, поэтому не смог избежать столкновения.

После сильного удара она подлетела в воздух и упала на середину дороги. Очевидцы инцидента вызвали карету скорой помочи.

В Днепре мотоциклист сбил 15-летнюю девочку (видео: YouTube)