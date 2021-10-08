В Днепре медики спасли беременную женщину с коронавирусом: "провели виртуозную операцию"

Медика рассказал, 40-летняя Татьяна на последней неделе беременности узнала о том, что у нее коронавирус.

"Беременность у нее проходила гладко, но на последней неделе COVID-19 и пневмония сломала все планы. Из одной больницы в другую, потом в Мечникова. Сегодня увидела перед собой операционный стол и 6 медиков, которые склонились, чтобы сохранить ее жизнь и новорожденного ребенка. Несколько десятков минут, и врачи Мечникова провели виртуозную операцию. Все счастливы", - написал Рыженко.

Поэтому в результате кесарева сечения на свет появился мальчик весом 3,5 кг и 51 см. роста.



Также женщину дома ждет мужчина и двое мальчиков - 13 и 14 лет.

В комментариях пользователи выражают благодарность медикам и пишут, что они настоящие профессионалы своего дела.