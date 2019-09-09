В Днепре маршрутчик выгнал всех пассажиров из-за ребенка-инвалида (видео)

Водитель маршрутки № 107 города Днепр устроил грандиозный скандал из-за ребенка-инвалида. Он продолжал кричать и ругаться матом даже после того, как проезд ребенка был оплачен. В конце-концов маршрутчик заглушил мотор и выгнал всех пассажиров. Об этом написала Юлия Штельмах в Facebook-паблике Громадський транспорт Дніпра.

По словам девушки, на остановке вошло три женщины и маленький мальчик с инвалидностью. Они передали деньги за троих. Тогда водитель начал орать на всю маршрутку, что за ребенка не заплатили.

Мама тихонько передала деньги (удостоверение забыли дома, но по ребенку было видно, что у него есть инвалидность). Водитель деньги взял, но продолжил громко возмущаться.

Пассажиры стали делать ему замечания, что, мол, пора бы и успокоиться. Тогда водитель начал кричать на пассажиров, при этом используя нецензурные выражения: "Если что то не устраивает выходите, я дальше везти Вас не буду!"

На одной из остановок он остановил автобус, заглушил двигатель и начал матом орать, чтобы пассажиры покинули маршрутку. При этом деньги за проезд он возвращать не хотел. Но мужчины стали настаивать, и он раздал деньги.

Водитель маршрутки из-за ребенка-инвалида выгнал пассажиров (видео: facebook.com)

После всего этого неадекватный маршрутчик еще и пытался вызвать полицию, поскольку на него якобы напали.

Стоит отметить, что инцидент произошел еще 21 июля, но об этом стало известно недавно.

Водитель маршрутки из-за ребенка-инвалида выгнал пассажиров (скрин: facebook.com)

Пользователи сети оставляют десятки возмущенных комментариев под публикацией.

Нужно было прям на месте набить кабину водиле, забрать деньги и ключи от маршрутки закинуть куда-то. Дождаться следующее маршрутное такси и поехать в хорошем настроении.

Когда психически больной за рулем...

Когда-то закончится этот маршруточный беспредел в Днепре? Сколько мы еще будем в заложниках у владельцев маршруток?

Какой-то театр абсурда. Достала обстановка с отсутствием нормального человеческого общественного городского транспорта.

Водитель маршрутки из-за ребенка-инвалида выгнал пассажиров (скрин: facebook.com)

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве маршрутчик ежедневно возит людей по встречной полосе.

А также мы писали о том, что в киевской маршрутке две женщины подрались из-за места. В сети опубликовали видео с потасовкой.