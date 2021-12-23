В Днепре маршрутчик шокировал горожан "слепой" ездой: возмутительное видео
В Днепре водитель маршрутки поразил "слепой" ездой (коллаж РБК-Украина)
В Днепре водитель маршрутки шокировал пассажиров своей "изобретательностью". В частности, мужчина ехал по городу с абсолютно не расчищенным стеклом
Видео опубликовали в Telegram-канале "Х***вый Днепр".
Так, инцидент произошел в маршрутке №21.
"Водитель 21-й маршрутки едет исключительно по наитию", - пишут в сети.
На видео видно, как водитель маршрутки управляет автомобилем с полностью залепленным снегом и обледеневшим лобовым стеклом. На стекле расчищен только маленький квадратик, в который и заглядывает водитель и крутит руль.
В комментариях пользователи поражены от увиденного.
- Там у него автопилот;
- Ого, что-то новенькое;
- Такого я еще не видела;
- Как можно ехать, так в рейс;
- Да они уже с закрытыми глазами могут ехать.
Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутчика заметили за странным занятием за рулем.
Также мы писали, что в Киеве маршрутку "затопило" во время дождя.