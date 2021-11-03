ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Днепре маленький мальчик пришел ночью в супермаркет, чтобы купить себе машинку (фото)

Новина українською →
Днепр, Среда 03 ноября 2021 19:25
В Днепре маленький мальчик пришел ночью в супермаркет, чтобы купить себе машинку (фото) Мальчик ночью пришел в супермаркет чтобы купить машинку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре 3-летний мальчик пришел сам в супермаркет, чтобы купить игрушку. Патрульные разыскали родителей и передали им ребенка.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Так, инцидент произошел вчера, 2 ноября в вечером. В частности, в один из супермаркетов города зашел маленький мальчик без присмотра взрослых.

В полицию заявили охранники заведения. Отмечается, что охранники пообщались с мальчиком и выяснили, что пока мама вышла из дома, а дедушка уснул, тот оделся, взял карманные деньги и решил пойти в магазин, ведь очень хотел купить новую машинку.

Патрульные отвезли мальчика домой, но дверь квартиры открыл удивленный дедушка, который даже не заметил, что внука нет дома. Также впоследствии пришла мама, которой передали ребенка.

Кроме того, правоохранители с мамой и дедушкой провели профилактическую беседу.

В Днепре маленький мальчик пришел ночью в супермаркет, чтобы купить себе машинку (фото)В Днепре маленький мальчик пришел ночью в супермаркет, чтобы купить себе машинку (фото)В Днепре мальчик ночью пошел в супермаркет (facebook.com/dnipropolice)

Ранее мы сообщали, что в Кировоградской области в ДТП погибли дети-спортсмены.

Также недавно мы сообщали, что в Запорожье мальчик-сирота находился в больнице без ухода.

Читайте РБК-Украина в Google News
мальчик
LITE
Праздник 3 ноября: что важно сделать, а что строго запрещено
Праздник 3 ноября: что важно сделать, а что строго запрещено