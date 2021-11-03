В Днепре маленький мальчик пришел ночью в супермаркет, чтобы купить себе машинку (фото)

В Днепре 3-летний мальчик пришел сам в супермаркет, чтобы купить игрушку. Патрульные разыскали родителей и передали им ребенка.

Так, инцидент произошел вчера, 2 ноября в вечером. В частности, в один из супермаркетов города зашел маленький мальчик без присмотра взрослых.

В полицию заявили охранники заведения. Отмечается, что охранники пообщались с мальчиком и выяснили, что пока мама вышла из дома, а дедушка уснул, тот оделся, взял карманные деньги и решил пойти в магазин, ведь очень хотел купить новую машинку.

Патрульные отвезли мальчика домой, но дверь квартиры открыл удивленный дедушка, который даже не заметил, что внука нет дома. Также впоследствии пришла мама, которой передали ребенка.

Кроме того, правоохранители с мамой и дедушкой провели профилактическую беседу.

В Днепре мальчик ночью пошел в супермаркет (facebook.com/dnipropolice)