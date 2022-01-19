UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре магниты из игрушки продырявили 2-летнему мальчику кишечник

Автор: Роман Мирончук

В Днепре прооперировали двухлетнего мальчика, который проглотил несколько магнитов из игрушки типа "Неокуб". При этом инородные тела успели продырявить ему кишечник, и до почернения сжали отдельные участки слизистой.

Об этом случае рассказали на Facebook-странице Днепропетровской областной детской больницы.

Мама маленького пациента рассказала, что ребенок играл с магнитным конструктором, а через три дня у него начались боли в животе. Врачи сделали рентген и увидели, что в кишечнике ребенка находится несколько магнитов.

В Днепре двухлетний ребенок проглоти магниты (фото: facebook.com/odkl.org)

Мальчика сразу же отвезли в операционную. Две команды хирургов в течение нескольких часов работали над извлечением посторонних тел. Сложность операции заключалась в том, что шесть магнитов находились на разных уровнях желудочно-кишечного тракта: в тонком кишечнике и в просвете двенадцатиперстной кишки.

Врачи отметили, что хорошо, что родители вовремя обратились за помощью. Удалось избежать слипания стенок кишечника, но магниты все же успели продырявить кишечник, а некоторые пораженные участки вообще почернели - такова сила сжатия этих магнитов.

Мальчик провел 5 дней в реанимации и теперь его ждет долгий период реабилитации восстановления функционала кишечника.

Отметим, что в Украине подобные случае не редкость. Недавно в Харькове из-за магнитной игрушки младенцу провели сложную операцию.

Ранее мы показывали, как выглядят смертельно опасные детские игрушки в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр