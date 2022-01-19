В Днепре магниты из игрушки продырявили 2-летнему мальчику кишечник

Мама маленького пациента рассказала, что ребенок играл с магнитным конструктором, а через три дня у него начались боли в животе. Врачи сделали рентген и увидели, что в кишечнике ребенка находится несколько магнитов.

В Днепре двухлетний ребенок проглоти магниты (фото: facebook.com/odkl.org)

Мальчика сразу же отвезли в операционную. Две команды хирургов в течение нескольких часов работали над извлечением посторонних тел. Сложность операции заключалась в том, что шесть магнитов находились на разных уровнях желудочно-кишечного тракта: в тонком кишечнике и в просвете двенадцатиперстной кишки.

Врачи отметили, что хорошо, что родители вовремя обратились за помощью. Удалось избежать слипания стенок кишечника, но магниты все же успели продырявить кишечник, а некоторые пораженные участки вообще почернели - такова сила сжатия этих магнитов.

Мальчик провел 5 дней в реанимации и теперь его ждет долгий период реабилитации восстановления функционала кишечника.