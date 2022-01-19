В Днепре магниты из игрушки продырявили 2-летнему мальчику кишечник

В Днепре прооперировали двухлетнего мальчика, который проглотил несколько магнитов из игрушки типа "Неокуб". При этом инородные тела успели продырявить ему кишечник, и до почернения сжали отдельные участки слизистой.
Об этом случае рассказали на Facebook-странице Днепропетровской областной детской больницы.
Мама маленького пациента рассказала, что ребенок играл с магнитным конструктором, а через три дня у него начались боли в животе. Врачи сделали рентген и увидели, что в кишечнике ребенка находится несколько магнитов.
В Днепре двухлетний ребенок проглоти магниты (фото: facebook.com/odkl.org)
Мальчика сразу же отвезли в операционную. Две команды хирургов в течение нескольких часов работали над извлечением посторонних тел. Сложность операции заключалась в том, что шесть магнитов находились на разных уровнях желудочно-кишечного тракта: в тонком кишечнике и в просвете двенадцатиперстной кишки.
Врачи отметили, что хорошо, что родители вовремя обратились за помощью. Удалось избежать слипания стенок кишечника, но магниты все же успели продырявить кишечник, а некоторые пораженные участки вообще почернели - такова сила сжатия этих магнитов.
Мальчик провел 5 дней в реанимации и теперь его ждет долгий период реабилитации восстановления функционала кишечника.
Отметим, что в Украине подобные случае не редкость. Недавно в Харькове из-за магнитной игрушки младенцу провели сложную операцию.
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