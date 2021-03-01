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В Днепре "копы" вытащили из ледяной воды четырех людей: в сети показали видео

Автор: Людмила Жукова

В Днепре патрульные и несколько прохожих спасли жизни четверых людей. Дело в том, что под лед провалились несколько мужчин и ребенок. Люди стали тонуьть, зовя на помощь. В этот момент им помогли "копы".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Патрульные в считанные минуты прибыли на место. Одновременно четыре человека, среди которых также ребенок, находились в ледяной воде на значительном расстоянии от берега. Не теряя времени, полицейские бросились на помощь. Вместе с неравнодушными гражданами, совместными усилиями, первым удалось извлечь из воды ребенка. Затем, с помощью лестницы и веревки, оказали помощь еще двум лицам. Далее полицейские начали спасать четвертого мужчину, который находился чуть дальше от других в воде ", — рассказал Алексей Билошицкий.

Как віяснилось позже, трое взрослых и 13-летний подросток решили пройтись по тонкому льду и оказались в ледяной воде. Спасали людей инспекторы патрульной полиции Днепра Сергей Меняйло и Олег Предвечный.

"Когда мы подползли к нему, тот уже был бессилен и сказал, что не может двигаться. Мы бросили ему веревку и попросили просто держаться за нее изо всех сил. Я потянул напарника за ноги, и нам удалось извлечь мужчину на прочный лед. Затем мы осторожно направились к берегу", — рассказал патрульный Сергей Меняйло.

В Днепре патрульные спасли людей из воды

Как мы ранее сообщали, из горящего дома престарелых в Харькове спасли девять человек.

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