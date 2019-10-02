В Днепре "коп" ударил девушку по лицу в супермаркете: ЧП попало на видео

В одном из супермаркетов Днепра полицейский с размаху ударил девушку по лицу, а затем стал заламывать ей руки и тащить в сторону. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал hyevuy_dnepr.

Конфликт произошел в магазине EVA на улице Рабочая. Судя по видео сотрудники магазина задержали двух девушек и вызвали полицию охраны. Один из прибывших правоохранителей увел одну девушку вглубь магазина, а второй пытался увести другую для разбирательств.

В этот момент девушка разговаривала по телефону, описывая ситуацию.

После вопроса "За что меня здесь держат?" - полицейский наотмашь ударил девушку по лицу, выбив из ее рук телефон, и пытаясь заломить руки, увел в сторону.

Полицейский ударил девушку в супермаркете Днепра (видео: YouTube/Днепр вечерний)

Стоит отметить, что некоторые пользователи в комментариях сочли подобную реакцию правоохранителя нормой.