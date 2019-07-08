В Днепре изверги утопили человека ради видео: неожиданный поворот в деле

Подозреваемых в жестоком убийстве 48-летнего мужчины в Днепре выпустили из СИЗО под домашний арест. Два парня 22 и 26 лет избили и утопили человека, снимая все это на телефон. Преступление было совершено в апреле, и вот всего за несколько дней до начала суда их отпустили из под стражи на свободу. Об этом сообщают "Факты".

Напомним, что 6 апреля пьяные изверги после ссоры в кафе с жителем Запорожья избили его и сбросили в реку - от полученных травм мужчина не смог выплыть на берег и скончался. В полиции по факту преступления открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 115 УК (умышленное убийство). Подозреваемым грозит пожизненное.

Со слов первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, причиной зверского поступка стало желание снять "интересное видео".

Как рассказали в прокуратуре Днепропетровской области, после вердикта суда относительно изменения меры пресечения парням они не могут обжаловать решение на стадии судебного рассмотрения.

В Днепре изверги избили и утопили мужчину ради видео (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"Прокуратура настаивала, чтобы подозреваемые оставались под арестом на время суда. Но их адвокаты добились того, что буквально за несколько дней до начала рассмотрения дела в суде подозреваемых выпустили под домашний арест", - сказала пресс-секретарь областной прокуратуры Александра Сараева.

Она отметила, что ходатайство о смене меры пресечения прокурор может подать, если они нарушат режим содержания под домашним арестом, не явятся на судебное заседание или уедут с места регистрации.

В Днепре парни 22 и 26 лет жестоко убили мужчину (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В Кировском райсуде Днепра рассказали, что адвокаты подозреваемых предоставили документы с положительной характеристикой парней по месту жительства. После этого судьи удовлетворили ходатайство защиты извергов.

В Днепре пьяные парни избили и утопили мужчину, снимая на телефон (Видео: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве подростки жестоко избили бездомного, а само нападение сняли на видео и затем обликовали в интернете. После этого парней вычислили и провели самосуд.

Также мы писали о том, что в Мариуполе школьники избили сверстника и снимали издевательства на видео, после чего опубликовали ролик в интернете.