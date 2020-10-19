В Днепре изверг расстрелял кота из винтовки: мешал на огороде

В Днепре мужчина расстрелял из винтовки соседского кота за то, что тот гулял в его огороде. Животное едва удалось спасти, и он получил на память о человеческой жестокости огромный шрам от пули.

Как рассказала хозяйка кота Касьяна, девушка по имени Яна, на своей странице в Instagram, инцидент произошел в частном секторе в районе Деевки. Она сообщила, что Кася очень любопытный кот и как все коты, очень любит исследовать местность.

"Обычный день. Во дворе дома мы наблюдали, как наш кот гуляет по огороду соседа. Через 5 минут мы услышали 4 выстрела из оружия. Подошли к забору, который огораживает наш участок и соседа и ужаснулись! Наш кот сидел окровавленный с пулевым ранением и просил о помощи. Мы достали его оттуда и повезли в клинику", - написала девушка.

В ветеринарной клинике коту сделали рентген и написали в заключении, что животное доставлено с ранением от пневматической винтовки, у него кровь в брюшной полости, разрыв печени, ушиб левой почки. Как отметили ветеринары, непонятно, как кот смог вообще выжить. Несколько часов они боролись за его жизнь, но пулю достать не смогли.

"Касьян жив и сейчас ему предстоит реабилитация. Заявление в полицию мы подали, но сразу возникает вопрос – смогут ли наказать этого изверга?" – написала хозяйка кота и добавила, что у них есть свидетели происшествия.

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