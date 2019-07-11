В Днепре друг священника застрелил собаку на глазах у детей: люди в ужасе

В Днепре друг и помощник священника убил животное соседей на глазах у всех. Об этом сообщила хозяйка собаки таксы по кличке Лаки Светлана на своей странице в Facebook. По словам женщины, животное никому не сделало зла, оно охраняло двор, в котором жила семья.

Из поста не ясно, чем стала так неугодна собака соседу напротив, если он решил застрелить животное прямо на глазах у детей.

"Маленькая мини-такса была застрелена соседом в нашем же дворе, который охраняла (двор огорожен).Очень больно и страшно даже думать о произошедшем. Маленькая комнатная собачка, наша любимица умерла от пули недочеловека. А кто будет следующий? Я или веселящиеся дети? Или пожилая женщина? Или случайный прохожий ..Кто ?? Сегодня дети повзрослели ..им пришлось прочувствовать страх смерти и боль утраты. И у нас не зона АТО, а стреляют в твой двор просто потому, что ненависть переполняет или агрессия выходит за рамки", - написала женщина.

Скриншот поста (Светик Светик/Facebook)

Женщина отметила, что ее дети внезапно повзрослели, увидев убийство беззащитного животного среди бела дня, а Бог не простит помощнику попа содеянное.

"Стрелял на глазах у моей мамы, во дворе постоянно детвора которым 11 и 4 года (Вы помните какие дети в 4 и 11 лет )? Ничего не боясь, как так и нужно , из-за забора, И не с воздушки .А Вы задумывались, с кем вы живете по соседству?Кто ваши соседи?Даже не смотря на то, что оно таскает тазики за батюшкой в церкви ..Бог не простит ...Если суд человеческий попустит, то Бог не простит. Простите за негативный пост на ночь ....Присмотритесь к тем, кто живет рядом с вами ..люди ли это ..или .......и берегите своих близких", - резюмировала Светлана.

Подписчики женщины посоветовали вызвать полицию и не оставлять безнаказанным такой поступок мужчины. Светлана сообщила, что семья вызвала полицию, но стрелявший мужчина все отрицает.

Света, полицию вызвали?

Чё застрелил то, причина. Не понятно?

Нет слов. Ужас.Сочувствую всей душой. У нас тоже такса, и тоже зовут Лакки, только рыжий мальчик. Это ребенок, член семьи...Это все равно,что застрелить ребенка. А мама рядом была. А ,не дай Бог ,дети. ..Это кошмар. Он должен быть наказан, скот! Хотя скоты, порою лучше людей..

Скриншот комментариев (Светик Светик/Facebook)

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