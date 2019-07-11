В Днепре девушка после ссоры с парнем решила утопиться, но ее каждый раз спасали (фото)

Девушка после ссоры с парнем решила свести счеты с жизнью и утопиться, но к счастью ее спас капитан прогулочного судна. И так несколько раз. Инцидент произошел в Днепре ночью 10 июля, передает "Информатор".

Отмечается, что из-за ее настойчивых попыток совершить суицид капитан катера, который не единожды доставал девушку из воды, был вынужден обратиться за помощью к полиции.

Наряд правоохранителей прибыл на место на причал на Сичеславскую Набережную. Именно там, возле одного из ресторанов, девушка и бросалась в реку.

Завидев правоохранителей, пара кинулась наутек. Экипаж партульных настиг поссорившихся влюбленных и потребовал объяснений. Затем они вызвали бригаду "скорой", чтобы медики смогли осмотреть девушку и убедиться, что с ней все в порядке.

В итоге было принято решение госпитализировать девушку в горбольницу №16 для обследования.

Фото: dp.informator.ua

Как сообщалось ранее, недавно под Днепром женщина пыталась совершить самоубийство, выпрыгнув из автомобиля на ходу. Когда 39-летняя женщина упала на проезжую часть, на нее совершила наезд легковушка. К счастью, происшествие не закончилось трагедией. Женщина осталась жива, однако сильно пострадала.

Также мы писали о том, что в апреле в Хмельницком 24-летний ветеран АТО на Донбассе решил покончить жизнь самоубийством и попытался спрыгнуть с балкона многоэтажки. Полицейские и неравнодушные прохожие только чудом отговорили его от непоправимого.

Напомним, на днях в Киеве произошел жуткий инцидент на "Мосту влюбленных". 6 июля утром мужчина на Парковом мосту покончил жизнь самоубийством - спрыгнул прямо на центр проезжей части.