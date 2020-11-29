В Днепре от COVID-19 умер известный журналист: поднимал в городе первый сине-желтый флаг

Траурная свеча (фото: pixabay.com)

Скончался известный украинский журналист Геннадий Сахаров

В Днепре от коронавирусной инфекции скончался известный журналист, и общественный деятель Геннадий Сахаров, который стоял у истоков "Народного Руха". Мужчине было 75 лет.

О его смерти сообщил председатель Днепровского общества политических узников и репрессированных Иван Дремлюг, сообщает "Радио Свобода".

Сахаров по происхождению был русским, но он активно боролся за независимость Украины. В 80-90 года он принимал участие в общественно-политической работе, стоял у истоков "Народного Руха" в Днепре, и поднимал в городе первый сине-желтый флаг.

Геннадий Сахаров (фото: facebook.com/Олег Ростовцев)

С 1991 по 2006 годы работал в Днепре корреспондентом "Радио Свобода". Друзья вспоминают его как смелого, ответственного, и компетентного журналиста.

Сахаров был участником и освещал события Оранжевой революции и Революции достоинства, в том числе участвовал в акциях протеста в защиту свободы слова.

Геннадий Сахаров (фото: facebook.com/Олег Ростовцев)

Планируется, что прощание с журналистом состоится на следующей неделе. Пользователи сети скорбят по Сахарову.

Он был очень светлым человеком. Мало кого в нашем мире можно назвать моральным авторитетом. Его можно;

Сильная и яркая личность;

Царство Небесное;

Мировой человек. Вечная память;

Смелый и твердый во взглядах и действиях! Помню его как бескомпромиссного борца за справедливость. Царство Небесное;

Мы были знакомы в мои студенческие годы (Гена в это время уже работал на кафедре ЭВМ) и уже тогда он отличался особой начитанностью, умением вести дискуссию отстаивая свою точку зрения, не обижая оппонента. Как жаль, что такие люди рано уходят, их заменить невозможно...

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