В Днепре от COVID-19 умер известный журналист: поднимал в городе первый сине-желтый флаг

Скончался известный украинский журналист Геннадий Сахаров
В Днепре от коронавирусной инфекции скончался известный журналист, и общественный деятель Геннадий Сахаров, который стоял у истоков "Народного Руха". Мужчине было 75 лет.
О его смерти сообщил председатель Днепровского общества политических узников и репрессированных Иван Дремлюг, сообщает "Радио Свобода".
Сахаров по происхождению был русским, но он активно боролся за независимость Украины. В 80-90 года он принимал участие в общественно-политической работе, стоял у истоков "Народного Руха" в Днепре, и поднимал в городе первый сине-желтый флаг.
Геннадий Сахаров (фото: facebook.com/Олег Ростовцев)
С 1991 по 2006 годы работал в Днепре корреспондентом "Радио Свобода". Друзья вспоминают его как смелого, ответственного, и компетентного журналиста.
Сахаров был участником и освещал события Оранжевой революции и Революции достоинства, в том числе участвовал в акциях протеста в защиту свободы слова.
Геннадий Сахаров (фото: facebook.com/Олег Ростовцев)
Планируется, что прощание с журналистом состоится на следующей неделе. Пользователи сети скорбят по Сахарову.
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