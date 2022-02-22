ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре врачи чудом спасли девушку после ДТП: подняли кости черепа, чтобы расправить мозг

Новина українською →
Днепр, Вторник 22 февраля 2022 14:58
В Днепре врачи чудом спасли девушку после ДТП: подняли кости черепа, чтобы расправить мозг В Днепре чудом спасли девушку после ДТП (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре в больнице имени Мечникова провели сверхсложную хирургическую операцию, чтобы спасти 20-летнюю девушку с тяжелыми травмами после ДТП.

Об этом рассказал генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко.

По словам медика, 20-летняя девушка попала в ДТП со своим возлюбленным в Днепре.

Отмечается, что обоих с улицы Набережной в бессознательном состоянии "скорая" на реанимобиле за считанные минуты доставила в реанимационной зала.

Там молодой нейрохирург провел самую сложную в своей жизни операцию. В частности, разрушенные кости черепа ему удалось поднять, давая мозгу расправиться.

"Кома I, II ступеней. Реаниматологи несколько суток стабилизировали состояние девушки", - сказал Рыженко.

Также девушке после этого сделали еще одну операцию, она будет жить и сейчас с ней все в порядке.

"Девушка не только будет жить, но и сохранит красивое лицо, которое было до аварии. А Назар в другом отделении ждет встречи с любимой. Какой она будет, покажет время", - добавил врач.

В Днепре врачи чудом спасли девушку после ДТП: подняли кости черепа, чтобы расправить мозгВ Днепре чудом спасли девушку после ДТП (facebook.com/rsa)

Ранее мы сообщали, что в Киеве врачи спасли 3-летнего мальчика, проглотившего часы.

Также мы писали, что во Львове COVID-19 вызвал у 11-летней девочки паралич. В частности, срочно лечили девушку, ведь у нее начали отказывать ноги и руки.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи
LITE
"У Томми был ужасный характер": первая агентка Тома Круза рассказала о работе с актером
"У Томми был ужасный характер": первая агентка Тома Круза рассказала о работе с актером