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В Днепре бойцовские псы набросились на женщину с собачкой: пьяный хозяин просто ушел

Автор: Владимир Костырин

В Днепре нетрезвый мужчина выгуливал двух бойцовских псов без поводка и намордников, и они набросились на женщину с собачкой. Та упала на землю и своим телом защищала питомца, получая укусы.

Инцидент снял на видео очевидец, после чего кадры были опубликованы в Telegram-канале "Днепр Оперативный".

Нападение собак на женщину произошло возле станции метро "Покровская".

Как видно на кадрах, женщина на земле склонилась и спрятала лицо, звала на помощь и кричала, надежно укрывая своего домашнего любимца от псов, что пытались его разорвать.

Между тем, хозяин псов бойцовской породы без особого энтузиазма пробовал их отогнать от женщины, но сам с трудом держался на ногах. После нескольких таких попыток мужчина просто развернулся и пошел, хотя одна их собак продолжала кусать женщину.

В итоге двое неравнодушных пинками отогнали собак от несчастной.

По словам очевидцев, псы бросались на людей, а женщину с собачкой погрызли в кровь.

Видео: в Днепре бойцовские псы набросились на женщину с собачкой

Ранее сообщалось, что под Киевом бойцовская собака напала на 7-летнего мальчика, и травмировала ребенка.

Также мы писали, что перед этим в Ровно собака напала на маленькую девочку и вцепилась в лицо.

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Днепр