В Днепре бойцовские псы набросились на женщину с собачкой: пьяный хозяин просто ушел

Нападение собак на женщину произошло возле станции метро "Покровская".

Как видно на кадрах, женщина на земле склонилась и спрятала лицо, звала на помощь и кричала, надежно укрывая своего домашнего любимца от псов, что пытались его разорвать.

Между тем, хозяин псов бойцовской породы без особого энтузиазма пробовал их отогнать от женщины, но сам с трудом держался на ногах. После нескольких таких попыток мужчина просто развернулся и пошел, хотя одна их собак продолжала кусать женщину.

В итоге двое неравнодушных пинками отогнали собак от несчастной.

По словам очевидцев, псы бросались на людей, а женщину с собачкой погрызли в кровь.

Видео: в Днепре бойцовские псы набросились на женщину с собачкой