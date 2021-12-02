UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре больная девочка после школы просила на улице деньги себе на лекарства

Автор: Тетяна Самарук

В Днепре на улице заметили больного ребенка, который собирал деньги, чтобы приобрести себе лекарство от кашля. Случайный прохожий отвез 10-летнюю девочку в больницу.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

Так, замерзшую девочку, которая попрошайничала, заметил прохожий и обратился в полицию. Потом он отвез ребенка в больницу, потому что девочка сильно кашляла.

Через некоторое время полицейские пообщались с девочкой и выяснили, что она пришла из школы домой и увидела там свою нетрезвую мать. После этого ребенок пошел в магазин и аптеку, ведь заболел и плохо себя чувствовал.

Поскольку у ребенка не было денег, он начал просить милостыню у прохожих.

В больнице осмотрели ребенка и заподозрили у нее не только бронхит, но и пневмонию. Поэтому девочку госпитализировали.

"Патрульные вызвали работника ювенальной превенции для фиксирования указанного факта. Мать ребенка сообщили о местонахождении ее дочери. В дальнейшем делом будет заниматься ювенальная превенция", - сообщили патрульные.

В Днепре девочка просила на улице милостыню (facebook.com/dnipropolice)

Ранее мы сообщали, что в Черкассах горе-мать уснула на новорожденном. Отмечается, что ребенка еле спасли.

Также мы писали, что в Харькове пьяная горе-мать пересекала оживленную дорогу та упала с ребенком на тротуар.

Читайте РБК-Украина в Google News
лекарствадевочкамилостыня