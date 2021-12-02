В Днепре больная девочка после школы просила на улице деньги себе на лекарства

В Днепре на улице заметили больного ребенка, который собирал деньги, чтобы приобрести себе лекарство от кашля. Случайный прохожий отвез 10-летнюю девочку в больницу.

Так, замерзшую девочку, которая попрошайничала, заметил прохожий и обратился в полицию. Потом он отвез ребенка в больницу, потому что девочка сильно кашляла.

Через некоторое время полицейские пообщались с девочкой и выяснили, что она пришла из школы домой и увидела там свою нетрезвую мать. После этого ребенок пошел в магазин и аптеку, ведь заболел и плохо себя чувствовал.

Поскольку у ребенка не было денег, он начал просить милостыню у прохожих.

В больнице осмотрели ребенка и заподозрили у нее не только бронхит, но и пневмонию. Поэтому девочку госпитализировали.

"Патрульные вызвали работника ювенальной превенции для фиксирования указанного факта. Мать ребенка сообщили о местонахождении ее дочери. В дальнейшем делом будет заниматься ювенальная превенция", - сообщили патрульные.

В Днепре девочка просила на улице милостыню (facebook.com/dnipropolice)