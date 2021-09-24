В Днепре 5-классник прямо в школе жестоко избил родную бабушку

Вопиющий инцидент произошел в школе №141, и на место происшествия приезжали сотрудники полиции, а также медики "скорой".

Сообщается, что 22 сентября 11-летний мальчик в этой школе напал на бабушку и принялся ее бить руками, разбил нос. Женщине сначала оказали первую помощь работники школы, после чего они вызвали правоохранителей.

"На сегодняшний день маленький тиран находится в одной из детских городских больниц, где проходит обследование", - говорится в публикации.

Как проинформировали в Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета, поведение 5-классника ухудшилось только в этом году, а в сентябре ученик стал посещать школьного психолога.

В учебном заведении, где произошел шокирующий случай, теперь находятся представители ювенальной превенции.

Бабушка сама воспитывает внука и "души в нем не чает". Женщина старается делать все, чтобы мальчик продолжал ходить в школу.

Что стало причиной такой агрессии со стороны 11-летнего ребенка - точно не известно. Допускают, что подобная реакция последовала на простое замечание либо нравоучение.

Кстати, семья ранее в поле зрение полиции не попадала.